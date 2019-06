Avengers: Endgame, la spada di Thanos avrebbe un legame con i Celestiali?

Avengers: Endgame ha mostrato Thanos in possesso di un'incredibile spada le cui origini non sono state svelate, dando il via a molte ipotesi da parte dei fan dei cinecomic Marvel.

Il villain che hanno dovuto affrontare i supereroi era stato definito da Korah "l'essere più potente in tutto l'universo" e solo Scarlet Witch e Captain Marvel sono sembrate in grado di rappresentare una possibile minaccia anche da sole.

In Avengers: Endgame il villain è stato mostrato con un'armatura e delle armi adatte al suo stile di combattimento. Thanos ha potuto infatti affrontare i colpi sferrati da Thor senza subire alcun danno, e la spada ha delle dimensioni adatte a bloccare gli attacchi, a poter compiere delle mosse inattese e sferrare dei colpi mortali senza sforzo.

La spada del personaggio interpretato da Chris Hemsworth sembra persino avere più potere e resistenza rispetto alle armi che possiede Thor, nonostante le creazioni che sono "nate" a Nidavellir vengano descritte da Rocket come "le più potenti e terribili armi mai costruite". La lama, inoltre, ha fatto a pezzi lo scudo di Captain America che in passato sembrava indistruttibile.

Nei fumetti il mondo in cui cresce Thanos è una colonia degli Eterni, creati dai Celestiali, che possiedono delle abilità persino superiori rispetto a quelle degli abitanti di Asgard e una tecnologia incredibilmente avanzata. I fan sostengono quindi che la spada del villain sia legata a questa specie, coinvolta anche nella creazione delle Gemme dell'Infinito. Proprio la ricerca di quell'enorme potere avrebbe portato Thanos a entrare in possesso dell'incredibile arma.

In Avengers: Infinity War il nemico degli Avengers non ha utilizzato l'arma e non indossava l'armatura. Il concept artist Wesley Burt aveva spiegato: "Vestire Thanos è stata una sfida divertente perché avevamo bisogno essenzialmente di un guardaroba nato dall'idee di cosa avrebbe potuto indossare mentre diventava sempre più potente dopo essere entrato in possesso delle Gemme dell'Infinito, fino al punto che non avrebbe più avuto bisogno di un'armatura. Allora sarebbe iniziato a diventare più vicino alla figura di un filosofo con degli abiti che riflettevano questo aspetto".

Il destino della spada di Thanos non è stato inoltre svelato in Avengers: Endgame, in cui si è mostrata l'armatura trasformata in uno spaventapasseri, elemento che potrebbe rientrare in scena in uno dei futuri cinecomic della Marvel.

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato