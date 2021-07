Avengers: Endgame, ecco il set Lego di Thor grasso a New Asgard

New Asgard, la nuova dimora di Thor grasso di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame, ha finalmente il suo set Lego. Curatissimo nei dettagli, il set vede la presenza delle figurine di Thor, Korg e Miek, impegnati a consumare pizza, birra e junk food.

Avengers: Endgame, il set Lego dedicato a Thor grasso a new Asgard

Il nuovo set Lego, chiamato Bro Thor's New Asgard, ha fatto la sua comparsa in rete. Il set miniaturizzato ricostruisce la casa di Thor a New Asgard ed è corredato con i pupazzetti di Thor grasso, Korg e Miek. L'immagine del set mostra tutti e tre i personaggi seduti sul divano intenti a guardare la televisione.

Essendo Avengers: Endgame uno dei film più redditizi di tutti i tempi, non sorprende che nuovi giocattoli stiano ancora uscendo a due anni dalla release del film. Detto questo, Thor, Korg, Miek e New Asgard torneranno in Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga del Dio del Tuono diretto da Taika Waititi. Alla fine di Avengers: Endgame, Thor segue il consiglio della sua defunta madre e decide di "essere chi è e non chi dovrebbe essere", nominando Valkyrie nuova Regnante di New Asgard e partendo con i Guardiani della Galassia alla volta dell'universo.

Thor: Love and Thunder seguirà il Dio del Tuono mentre passa il testimone di Mighty Thor a Jane Foster mentre Valkyrie andrà in cerca della sua regina che la aiuti a governare. Nel film farà la sua comparsa Gorr il Macellatore di Dei, villain interpretato da Christian Bale. La post-produzione del film è in corso.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.