Avengers Endgame, la sceneggiatura rivela altre vittime dello snap di Thanos

La sceneggiatura originale di Avengers Endgame ha fatto la sua comparsa online, e alcuni dettagli sono stati rivelati, smentiti o confermati, come i nomi delle altre vittime dello snap di Thanos che aveva concluso Avengers: Infinity War.

L'evento che ha lasciato milioni di fan a bocca aperta dopo la visione di Avengers: Infinity War, e che ha preparato il terreno per gli accadimenti di Avengers: Endgame, è costato la vita a molti più personaggi di quelli visti sullo schermo. Stando a quanto rivelato dallo script della pellicola recentemente reso disponibile sul web dagli stessi Marvel Studios, anche Wong (Benedict Wong), Jane Foster (Natalie Portman) e il Segretario di Stato Thaddeus Ross (William Hurt) sono stati soggetti alla "pietà" del Titano Pazzo.

I loro volti avrebbero fatto parte della sequenza ambientata 23 giorni dopo il finale di Infinity War, la stessa mostrata anche nel trailer del film, mentre un altro nome, quello di Sharon Carter (Emily vanCamp) appare tra questi, nonostante l'attrice abbia precedentemente rivelato che la sua assenza nelle due pellicole corali sarà rivelata nella serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier.

"Ovviamente scopriremo che fine ha fatto Sharon per tutto quel tempo, perché ha dovuto mantenere un profilo molto basso" aveva dichiarato Emily.

Avengers: Endgame ha a suo modo riscritto la storia del cinema, posizionandosi al primo posto tra i film dai maggiori incassi boxoffice, superando anche Avatar di James Cameron.