Avengers: Endgame, gli sceneggiatori di Iron Man svelano la loro reazione al finale

Avengers: Endgame ha mostrato la morte di Iron Man, evento che ha lasciato il segno ed emozionato i fan e persino gli sceneggiatori del primo cinecomic targato Marvel dedicato al personaggio, che hanno svelato la loro reazione.

Il film si conclude con l'addio dell'eroico Tony Stark, che si sacrifica per salvare i suoi amici e il mondo da Thanos, dopo aver deciso di aiutare gli altri membri del team a entrare in possesso delle Gemme dell'Infinito nel passato, pur volendo trascorrere il suo tempo con l'amata Pepper e la loro figlia Morgan.

Marcum e Holloway, durante la promozione di Men in Black International, hanno commentato il lavoro compiuto dai colleghi Christopher Markus e Stephen McFeely sul film diretto dai fratelli Russo. Marcum ha sottolineato che il sacrificio di Tony ha senso: "Doveva andare in quel modo, anche se è triste".

I due sceneggiatori hanno poi detto. "Ciò che è più surreale è che dieci anni fa non avevamo idea che sarebbe accaduto quanto mostrato nei film. Stavamo tutti ideando il primo film con Jon Favreau e Kevin Feige, semplicemente sperando: 'Dio, spero che questo film funzioni'. Dieci anni fa non pensavamo alla dozzina di sequel che ci sono poi stati. Si pensa al passato e si è felici del fatto che tutti abbiano visto così tanti film e si siano innamorati di tutti questi diversi personaggi presenti nel Marvel Cinematic Universe".

Marcum e Holloway hanno collaborato alla realizzazione della sceneggiatura di Iron Man con Mark Fergus e Hawk Ostby e i quattro non hanno più lavorato per Marvel, nonostante il successo del film con Robert Downey Jr., ma sono rimasti grandi fan dei progetti tratti dai fumetti, seguendo con attenzione l'evoluzione del Marvel Cinematic Universe.

