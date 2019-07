Avengers: Endgame, le scene post-credits leaked diffuse in rete

Dopo la descrizione, arriva in rete anche il video leaked delle scene post-credits aggiunte ad Avengers: Endgame in occasione del ritorno nei cinema. Il video, di pessima qualità, lascia intravedere le sequenze tagliate dai Russo e reintegrate nella versione speciale per il ritorno in sala.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Avengers: Endgame ha fatto ritorno nei cinema per tentare l'assalto al record di incassi di Avatar. Per l'occasione sono state aggiunte alcune scene post-credits. Qui trovate la descrizione delle scene dopo i titoli di coda di Avengers: Endgame che comprendono un'introduzione di Anthony Russo, una sequenza action tagliata che vede protagonista Hulk, un omaggio a Stan Lee e un gancio a Spider-Man: Far From Home.

Al momento Avenger: Endgame è tornato nei cinema americani nel tentativo di battere il record di incassi di Avatar. A partire dal 4 luglio Avengers: Endgame sarà di nuovo nei cinema italiani. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.

A partire dal 10 luglio i cinema italiani ospiteranno, inoltre, l'uscita di Spider-Man: Far From Home, che concluderà la Fase 3 dell'MCU.