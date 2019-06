Avengers: Endgame torna al cinema con una scena inedita su Hulk

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Come ormai si sa da giorni Avengers: Endgame tornerà al cinema in Italia il prossimo fine settimana con delle scene inedite e tra queste una Hulk. I dettagli su questa scena sono stati svelati dagli sceneggiatori al Los Angeles Times. Nella sequenza, come si legge sul quotidiano californiano, vediamo il gigante verde impegnato in una spettacolare scena di salvataggio che poi però era stata eliminata nel montaggio finale.

La scena ha come protagonista Mark Ruffalo che interpreta Hulk sin dal primo episodio dei Vendicatori e in Avengers: Endgame ha un ruolo fondamentale nella ricerca delle Gemme dell'Infinito. In particolare lo vedremo mentre salva alcuni civili facendoli evacuare da un edificio in fiamme grazie all'uso originale di un'antenna parabolica. Il tutto sotto gli occhi attoniti della squadra di vigili del fuoco che assistono a poca distanza. Una volta finito, vediamo Hulk rispondere da un tablet ad una chiamata di Steve Rogers, ovvero Captain America. Nella versione in sala invece trovavamo Hulk dopo il salto temporale seduto alla tavola calda con Scott, Steve e Natasha.

Avengers: Endgame, Paul Rudd in un'immagine dal primo teaser trailer

Sul perché sia stata tagliata i due sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno spiegato: "Avevamo scritto la scena per mostrare più attivamente il suo ruolo (dopo il salto temporale ndr.) e i suoi atti di eroismo, invece che partire dalla tavola calda con lui che faceva il punto. - Così ha puntualizzato Markus. - Ma non aggiungeva nulla di più rispetto alla scena con i pancake, risultava più 'rumore' che contenuto". McFeely ha poi aggiunto: "Ci vogliono ere per capire certe cose, ma se la scena non aggiunge nulla, non merita di avere posto nel film".

I due sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno anche raccontato altri dettagli interessanti, ad esempio inizialmente lo script prevedeva delle scene ambientate nel laboratorio gamma sul processo di 18 mesi impiegato da Banner per fondersi con Hulk. Poi però si è deciso di lasciar perdere e spiegare le sue origini attraverso l'esposizione. "Oh, ho scritto le scene in laboratorio", ha confermato McFeely. "Adesso c'è solo lui che mangia pancake, e credo che in generale funzioni". "Tutto si riassume perfettamente con Paul Rudd in stato di confusione" ha concluso Markus.

Avengers: Endgame sarà nuovamente nelle sale italiane dal 4 luglio e avrà un'introduzione video di Anthony Russo, una scena tagliata, un omaggio a Stan Lee e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home, il cinecomic che chiuderà ufficialmente la Infinity Saga del MCU e che arriverà il prossimo 10 luglio. L'evento 'Ritorno al cinema' vedrà però coinvolti solo un certo numero di cinema .