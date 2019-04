Avengers: Endgame, un nuovo spot svela il personaggio mancante dal promo del Super Bowl!

Un nuovo spot tv di Avengers: Endgame svelerebbe il personaggio mancate dal promo del Super Bowl. Il momento in questione, riproposto nel nuovo spot, svela la presenza del personaggio di Pepper Potts intenta a guardare qualcosa che si trova lontano da lei, circondata dagli Avengers.

La scena in questione era visibile già nello spot del Super Bowl di Avengers 4 svelato a febbraio, ma Pepper Potts era assente. La sua improvvisa comparsa nel nuovo spot ci fa pensare che il personaggio sia stato tagliato via volutamente dal precedente spot di Avengers: Endgame.

Iron Man 3: Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow si guardano intorno preoccupati

Perché Pepper Potts è stata eliminata? Che cosa fissano lei e gli altri Avengers? Forse Tony Stark/Iron Man che fa il suo drammatico ritorno dal pianeta Titan? Per il momento non è dato saperlo. Ciò che sappiamo per certo è che, dopo Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow dirà addio a Pepper Potts e ai Marvel Studios.

Come ha confermato l'attrice: "Sto diventando un po' troppo vecchia per infilarmi in una tuta e combattere. Mi sento davvero fortunata ad aver fatto parte di questo universo. Ero amica del regista Jon Favreau. E' stata una meravigliosa esperienza girare il primo Iron Man e vedere quanto è diventato importante per i fan."

Avengers: Endgame, chi morirà?

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.