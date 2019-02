Avengers 4: Endgame, Marvel ha cancellato un personaggio dallo spot del Super Bowl?

Ieri Marvel, durante il Super Bowl, ha lanciato un nuovo spot di Avengers: Endgame, ma i fan più attenti avranno notato una strana asimmetria nella disposizione dei personaggi che compare in ben due sequenze. Asimmetria che farebbe pensare alla cancellazione digitale di un personaggio. Possibile? In effetti sì. E' noto che Marvel interviene digitalmente anche sui trailer e potrebbe dunque aver alterato le immagini del promo di Avengers 4 per non svelare un segreto ai fan.

In due fotogrammi dello spot di Avengers: Endgame del Super Bowl notiamo una strana asimmetria nel modo in cui i personaggi sono disposti nell'inquadratura. Nel primo fotogramma vediamo Black Widow, Captain America, Bruce Banner e War Machine che cammina attraverso il campo del Citi Field, lo stadio di New York City, casa di Mets. Tra Bruce e Rhodey c'è uno spazio vuoto che salta subito all'occhio.

La stessa sensazione ce l'abbiamo poco dopo, nella sequenza in cui vediamo gli Avengers superstiti nell'hangar del quartier generale, c'è un gap tra War Machine e l'Avengers di fronte a lui (che potrebbe essere Bruce Banner o Scott Lang).

Lo strano vuoto è stato notato anche dai fan più attenti che subito si sono allarmati chiedendosi chi sia il personaggio mancante dalle inquadrature.

Dopo Avengers: Infinity War, abbiamo un idea di chi sia ancora vivo. Rocket Raccoon e Thor sono vivi, sulla Terra, e sono in contatto con gli Avengers perciò la loro presenza nell'inquadratura non rappresenterebbe uno spoiler. Anche Hawkeye, Okoye e M'Baku sono vivi, mentre lo status di Pepper Potts, Happy Hogan e Wong anon è noto, ma la presenza di questi personaggi a New York non sarebbe una gran sorpresa. Per quanto riguarda Iron Man e Nebula, sono bloccati nello spazio, come mostra il trailer, perciò se comparissero nell'inquadratura vorrebbe dire che Tony Stark si è liberato dalla sua prigione spaziale.

Ma ci sono altre due possibilità: Shuri e Captain Marvel.

Il primo trailer di Avengers: Endgame ha anticipato che Shuri è scomparsa, e anche Ant-Man, che però abbiamo visto fare ritorno nel finale del trailer. Essendo una delle persone più intelligenti sulla Terra, Shuri potrebbe essersi nascosta e quindi Marvel potrebbe voler preservare il mistero sul personaggio.

Ma è Carol Danvers - alias Captain Marvel - il personaggio più atteso di Avengers: Endgame, per Marvel mostrarla nello spot significherebbe scoprire le carte e mostrarla insieme agli altri Avengers per la prima volta. Marvel potrebbe voler serbare la sorpresa e rimandare il primo sguardo al personaggio in Endgame il più a lungo possibile.

