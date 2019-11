Avengers: Endgame, ecco come doveva avvenire l'incontro tra Thor e Jane!

Avengers: Endgame avrebbe potuto mostrare l'incontro tra Jane e Thor e un'immagine svela come sarebbe stata la scena.

Avengers: Endgame avrebbe potuto dare spazio a un incontro tra Thor e Jane, scena poi non inserita nel film diretto dai fratelli Russo e ora mostrata in un concept art condiviso online e tratto da un libro dedicato alla creazione del cinecomic.

Nelle ultime ore sui social sono state pubblicate delle immagini che mostrano le idee, poi abbandonate, alla base dell'ultimo capitolo dell'Infinity Saga, tra cui appunto l'incontro tra i due personaggi.

In Avengers: Endgame Thor torna nel passato e incontra sua madre, ma avrebbe potuto incrociare anche l'amore della sua vita.

Le immagini svelano ora che l'incontro avrebbe coinvolto anche Rocket e la situazione sarebbe stata piuttosto complicata e forse esilarante, considerando che la donna doveva fare i conti persino con un procione parlante.

Ecco l'immagine della scena che era stata ideata per avengers: endgame:

I fan dovranno ora attendere Thor: Love and Thunder, il nuovo progetto che verrà diretto dal regista Taika Waititi per la Marvel, per rivedere l'eroico personaggio interpretato da Chris Hemsworth accanto a Natalie Portman e il premio Oscar porterà anche sul grande schermo una versione al femminile di Thor.