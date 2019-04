Avengers: Endgame sbanca il box office italiano: 12 milioni di euro in soli tre giorni!

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Avengers: Endgame sbanca il boxoffice italiano piazzandosi al primo posto dei film più visti dell'anno secondo i dati Cinetel. Un risultato mostruoso se si considera che è nelle sale da appena tre giorni e promette di incrementare in maniera esponenziale il bottino sino ad ora guadagnato che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

Al momento Avengers: Endgame ha superato il precedente detentore del podio, Ralph Spacca Internet che viaggia sui 10 milioni e 840 mila euro, accumulati però in circa tre mesi di programmazione e non in una manciata di giorni come l'ultimo film della Marvel. Discorso simile si può fare anche per il terzo in classifica, Aquaman, il cinecomic della DC viaggia anche lui oltre i 10 milioni, staccato di poco dal cartoon Disney.

Ed è proprio la casa di Topolino a fare la parte del leone in questa graduatoria di quasi metà anno. Se, infatti, Avengers: Endgame e Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 si tengono ben saldi in cima al box office, nelle parti mediane troviamo anche Dumbo e Captain Marvel, rispettivamente al quarto e quinto posto. Entrambi ampiamente sopra i 10 milioni di incasso. Più staccate le altre opere: Green Book al sesto intorno ai nove milioni, poi Bohemian Rhapsody, Dieci giorni senza mamma, Dragon Trainer - Il mondo nascosto, e Creed II; tutti sopra i 7 milioni. C'è da considerare però che per il biopic sul frontman dei Queen si tiene conto solo dei guadagni relativi al 2019 perché se andiamo a considerare quelli totali - è uscito nelle sale il 29 novembre 2018 - allora si arriva a oltre 28 milioni 882 mila euro, che di fatto lo posiziona al vertice degli incassi 2018-2019.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in un'immagine del film

Ma è un primato che rischia seriamente di scricchiolare tenendo conto che metà del suo incasso è stato fatto da Avengers: Endgame in pochissimo tempo e se tiene questo ritmo, la possibilità di superare questa cifra è ampiamente alla sua portata. Le stime sugli incassi mondiali parlano che entro la prima settimana di programmazione possa tranquillamente arrivare al miliardo di dollari. "Stiamo per assistere a quello che sarà un weekend monumentale" ha dichiarato a Variety Paul Dergarabedian, analista per Comscore.

Solo negli Stati Uniti Avengers: Endgame ha avuto una diffusione capillare con oltre 4600 copie distribuite in tutto il territorio nazionale e ha stabilito il record di prevendite dei biglietti che fino ad ora era in mano a Star Wars: Il risveglio della forza. Cifre da capogiro che fanno ipotizzare un guadagno tra i 260 e i 285 milioni di dollari nel primo fine settimana. Roba da far tremare i polsi, anche perché nel frattempo sono anche arrivati i numeri dalla Cina, dove ha esordito il 24 aprile: 107,2 milioni di dollari. Un risultato impressionante che lo pone in testa tra le opere che hanno incassato di più nell'immenso paese asiatico.

