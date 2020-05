Avengers: Endgame, i Russo: “Smart Hulk ha sostituito definitivamente la personalità originale”

I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno chiarito un aspetto importante legato a Hulk e al suo alter ego Smart Hulk durante un Watch Party che i due cineasti hanno commentato in diretta su Twitter, rispondendo alle domande dei fan.

Uno di questi ha chiesto se rivedremo mai la personalità originale del Golia Verde, propensa all'ira funesta e a liti costanti con Bruce Banner per il controllo del corpo dello scienziato, e se questa è ancora presente all'interno di Smart Hulk. La risposta dei Russo è stata la seguente:

"La personalità che esiste adesso è una nuova entità. Una fusione di Bruce Banner e Hulk." Questo lascia intendere che il nuovo personaggio, che ha il corpo di Hulk e la personalità di Banner, sia permanente, una deviazione dai fumetti dove, a seconda elle esigenze narrative delle singole storyline, diverse personalità - Banner, Hulk, il Professore, Joe Fixit e altri - coesistono e si alternano.

Questo dettaglio dà un ulteriore peso drammaturgico all'arco narrativo di Bruce Banner, il cui rapporto volatile con Hulk è stato un elemento fondamentale sin dall'uscita de L'incredibile Hulk nel 2008. La coesistenza delle due personalità ha raggiunto una sorta di equilibrio in The Avengers, dove Banner svela di essere parzialmente in grado di controllare il suo iracondo alter ego. Una situazione che poi però si è invertita al termine di Avengers: Age of Ultron, dove Hulk prende il controllo e rimane la personalità dominante per due anni, relegando Banner nei recessi del subconscio fino agli eventi di Thor: Ragnarok.

I due hanno poi raggiunto un nuovo accordo dopo Avengers: Infinity War, portando alla creazione di Smart Hulk in Avengers: Endgame. Al termine di quest'ultimo film il personaggio si è ritrovato con un braccio fuori uso, e il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe è attualmente incerto. Mark Ruffalo, interprete di Banner e Hulk, sostiene di aver avuto degli incontri con le alte sfere del MCU, ma non è ancora certo se e quando lo rivedremo sullo schermo.