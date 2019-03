Avengers: Endgame, Rocket avrà un ruolo chiave nel film

In Avengers: Endgame il procione Rocket avrà un ruolo chiave. A lasciar intendere questa anticipazione è l'attore Sean Gunn, che crea le movenze di Rocket grazie alla motion capture. Gunn, intervistato sul red carpet di Captain Marvel, non si è sbilanciato, ma le sue parole danno da pensare ai fan:

"Tutto ciò che posso dire è che Rocket incontrerà un sacco di nuove interessanti persone mai viste prima in Avengers: Endgame e creo che mi fermerò qui".

Prima di Avengers: Infinity War, i Guardiani della Galassia sono stati tenuti separati dal resto dell'MCU, ma ora il crossover è entrato nel vivo e in Avengers 4 scopriremo la loro sorte. Sappiamo che Gamora è stata uccisa così da permettere a Thanos di impossessarsi della Gemma dell'Anima, mentre gli altri Guardiani, a esclusione di Rocket, sono stati spazzati via dallo schiocco di dita del Titano Pazzo.

In Infinity War Rocket e Groot hanno trascorso molto tempo con Thor, accompagnandolo a recuperare lo Stormbreaker, la sua nuova arma. Immaginiamo che la coppia Thor - Rocket continuerà a fare faville anche in Avengers: Endgame mentre il povero Groot è stato ridotto in polvere dalla Decimazione. Rocket è riapparso con gli altri sopravvissuti nel trailer di Avengers: Endgame anche se per il momento il suo ruolo nel plot del film non è stato svelato, ma prevediamo che Sean Gunn e Bradley Cooper, voce del personaggio, avranno lo spazio che meritano.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

