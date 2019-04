Avengers: Endgame, Robert Downey Jr ballerino social diventa virale!

Ha inizio ufficialmente il tour promozionale di Avengers: Endgame e Robert Downey Jr. ha deciso di inaugurare l'evento con un video in cui balla sulle note di Blondie!

Tra tre settimane arriverà nelle sale l'attesissimo sequel che andrà a cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe. In questi giorni sta partendo il super marketing per Avengers: Endgame e tutti i volti 'rimanenti' del franchise sono pronti a girare il mondo per promuovere il film: primo tra tutti, a quanto pare, Robert Downey Jr., che sul suo Instagram ha mostrato un vero e proprio balletto sulle note di Blondie:

Inutile dire che dopo Avengers: Infinity War, l'aspettativa dei fan è pari all'entusiasmo di Robert nel balletto. Il presidente Marvel Kevin Feige ha dichiarato: "Abbiamo girato Infinity War ed Endgame in contemporanea, ma questi sono stati i film con la gestazione più lunga che abbiamo mai realizzato. Quattro anni ora, quasi cinque. E si è sempre trattato di rispettare la promessa che abbiamo fatto gettandone le basi con i film precedenti. Il modo in cui il mondo ha accolto Infinity War è stato fantastico, esattamente ciò che volevamo".

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).