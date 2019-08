Avengers: Endgame, gli autori conferma la reunion tra Cap e Teschio Rosso su Vormir

Gli autori di Avengers: Endgame hanno confermato la reunion tra Cap e Teschio Rosso su Vormir.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

I misteri che circondano il viaggio nel tempo di Captain America per rimettere a posto le Gemme dell'Infinito intrigano i fan fin dalla prima visione di Avengers: Endgame. Nel viaggio, naturalmente Cap si reca anche su Vormir per rimettere a posto la Gemma dell'Anima e qui si presume che si imbatta nel guardiano della Gemma, una sua vecchia conoscenza, Teschio Rosso.

Questo incontro che non viene mostrato ha stimolato l'immaginazione dei fan che hanno formulato varie teorie riguardo alla reunion tra i due vecchi nemici. In precedenza i Russo avevano già toccato l'argomento confermando che l'incontro tra Cap e Teschio Rosso è una concreta possibilità. Lo confermano anche gli sceneggiatori Stephen McFeely e Christopher Markus. nel commento audio che accompagna l'home video:

"Si sarebbero potuti incontrare, abbiamo pensato spesso a questo incontro. Come guardiano della Gemma dell'Anima, Teschio Rosso deve restare su Vormir anche se la Gemma è stata rimossa. Probabilmente è lì ad attendere il suo ritorno. O almeno, è divertente pensarlo."

Avengers: Endgame i registi spiegano come Captain Marvel ha trovato Tony Stark nello spazio

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con 2019 dedicato ad Avengers: Endgame, McFeely e Markus hanno rivelato un'idea che avevano avuto per Avengers: Infinity War/Endgame, i due sceneggiatori avevano pensato di far collaborare Cap e Red Skull in team per trovare una delle Gemme. E' possibile che il destino dell'ex capo dell'HYDRA sia ancora tutto da scrivere nel futuro dell'MCU. Chissà, dopo aver concluso il suo ruolo di guardiano potrebbe fare ritorno sulla Terra e creare guai a Sam Wilson. Ma questo lo scopriremo più avanti.