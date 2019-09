Avengers: Endgame, un personaggio chiave del film non è stato realizzato in CGI

Arriva la conferma che uno degli eroi assoluti di Avengers: Endgame non è stato realizzato in CGI, ma esiste in carne ed ossa.

Nonostante l'uso massiccio di effetti speciali in Avengers: Endgame, a sorpresa scopriamo che un personaggio chiave del film non è stato realizzato in CGI.

Avengers: Endgame - Ant-man

Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente del topo che dà il via all'azione liberando inavvertitamente Scott Lang dal Regno Quantico. Nel corso di un'intervista con Wired, la responsabile degli effetti visivi Jen Underdahl ha rivelato che il topo del film è un ratto in carne ed ossa, ammaestrato. A quanto parte il supervisore agli effetti speciali Dan DeLeeuw avrebbe scommesso di riuscire a trovare un topo ammaestrato che fosse in grado di girare la scena. Naturalmente ha vinto la scommessa.

Ecco il racconto di Jen Underdahl: "Per chi fosse curioso, non è un topo digitale. Sono tante le cose che realizziamo in CGI, ma questo è un topo vero ammaestrato. Non conosco il suo nome, ma è là fuori da qualche parte."

Avengers: Endgame, Marvel svela l'età del vecchio Captain America nella scena finale

Il topo è diventato uno dei protagonisti di Avengers: Endgame tanto da essere ricordato dai fratelli Russo nel commento alla versione home video come "l'eroe della Infinity Saga." Esisterebbe addirittura una teoria dei fan secondo cui il topo sarebbe, in realtà, Loki che ha murato forma, ma per adesso non esiste nessuna conferma al riguardo.