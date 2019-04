Avengers. Endgame: ecco l'omaggio a Salvate il soldato Ryan!

Tra i tanti omaggi contenuti in Avengers: Endgame, da Il grande Lebowski a Ritorno al futuro, vi sarebbe anche un riferimento al war movie di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan.

Il rimando all'epopea spielberghiana è molto sottile e si colloca in una delle scene più emozionanti di Avengers: Endgame. Casualmente tra le star della premiere del cinecomic diretto dai fratelli Russo era presente anche Matt Damon, protagonista di Salvate il soldato Ryan.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Avengers: Endgame di non proseguire nella lettura di questa news

Il momento in questione si colloca verso la fine di Endgame, dopo che gli Avengers hanno annullato gli effetti dello schiocco di dita di Thanos con il sacrificio di Tony Stark. Steve Rogers, alias Captain America (Chris Evans), ha il compito di tornare ancora una volta indietro nel tempo per rimettere al loro posto le Gemme dell'Infinito. Steve, però, decide di cambiare il proprio destino vivendo la propria vita nella sua timeline originale, quando ricompare è ormai anziano.

Sam Wilson, alias Falcon, nota che Steve rogers indossa una fede nuziale e gli chiede se vuole raccontargli la sua storia. Steve sorride, fa una pausa, e risponde: "No, non credo." Ma il pubblico immagina già, come poi vedremo, che Steve ha finalmente sposato l'amore della sua vita, Peggy Carter. Questa scena rispecchia il momento di Salvate il soldato Ryan in cui il Capitano Miller (Tom Hanks) parla con il Soldato Ryan (Damon) della sua vita di ritorno a casa, un tenero momento prima del combattimento finale.

Ryan confessa a Miller che non riesce a visualizzare le facce die fratelli deceduti. Miller lo consiglia di non pensare alle facce, ma al contesto della memoria. Quando ripensa a casa, Miller ammette di configurarsi la moglie che cura i cespugli di rose. Dopo aver ricordato la notte in cui lui e i suoi fratelli erano tutti insieme per l'addestramento di base, Ryan chiede a Miller di parlargli di sua moglie e lui risponde: "No, questo ricordo lo conservo solo per me."

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.