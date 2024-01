Salvate il soldato Ryan, Paul Giamatti ricorda il caos sul set:'Tecnicamente non avevo davvero un personaggio'

La star di The Holdovers Paul Giamatti recitò alla fine degli anni 90' nel film di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan nel ruolo del sergente William Hill.

Considerato tra i migliori film bellici nella storia del cinema, il lungometraggio racconta il viaggio compiuto dal capitano Miller (Tom Hanks) insieme ad un gruppo di soldati americani in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale per recuperare l'ultimo soldato sopravvissuto della famiglia Ryan (Matt Damon). Paul Giamatti appare brevemente nel film e l'attore ha raccontato l'esperienza caotica del set, causata dalla volontà di Spielberg di realizzare un film con un'atmosfera simile a quella di un documentario, senza una reale struttura.

"Ho fatto altre cose legate alla guerra ma ciò che [Spielberg] stava facendo in quel film era innovativo. Non so quanti operatori steadicam stessero lavorando contemporaneamente. Non era necessariamente e particolarmente strutturato. Era molto vagamente bloccato in modo che questi ragazzi corressero in giro catturando quello che potevano quasi come documentaristi. E così tutti cadevano e sbattevano l'uno contro l'altro. Non voleva che fosse coordinato. Era una scena viva. Non si tagliava tutto e si fermava e si ricominciava".

Un ruolo non definito

Paul Giamatti ha spiegato che anche il suo ruolo non era del tutto definito:"Credo che io sia caduto perché era tutto incredibilmente scivoloso e fangoso. Tutti cadevano tutto il tempo. Penso che da lì, Spielberg abbia iniziato a sviluppare l'idea che il tipo avesse la gamba ferita e qualcosa nella scarpa, e ha iniziato a inventarselo. Veniva da noi e ci forniva uno scenario e alcune battute. Non avevo davvero un ruolo, non c'era un ruolo, era molto, molto abbozzato. Non avevo davvero un personaggio".

Salvate il soldato Ryan è passato alla storia anche per l'incredibile maestria registica mostrata da Steven Spielberg nella sequenza dello sbarco in Normandia. Nel cast recitarono anche Edward Burns, Tom Sizemore, Vin Diesel, Jeremy Davies e Adam Goldberg.

Paul Giamatti ha partecipato da protagonista all'ultimo film di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita, nel ruolo del professore di lettere classiche Paul Hunham.