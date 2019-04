Avengers: Endgame, nel nuovo poster i Vendicatori vanno verso la luce!

Avengers: Endgame arriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e la Marvel ha pubblicato un nuovo poster che vede schierati tutti i Vendicatori originali in riga.

Il poster, disegnato dagli artisti di SG Posters, raffigura i sei Avengers originali che camminano verso una luce molto luminosa, che non permette di vedere cosa li aspetta. Le ombre che riflettono sul pavimento, però, non sono le loro, ma raffigurano alcuni degli eroi che sono morti in Avengers: Infinity War. Da sinistra a destra, Bruce Banner (Mark Ruffalo), Clint Barton (Jeremy Renner), Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Thor (Chris Hemsworth). Le ombre rappresentano Doctor Strange, Scarlet, Spider-Man, Bucky Barnes, Nick Fury e Loki.

Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, sarà nelle sale italiane tra pochissimi giorni, il 24 aprile 2019. Le attese, per quanto riguarda incassi e giudizi positivi di critica e pubblico, sono naturalmente alle stelle, i fratelli Russo, il cast e il boss della Marvel stesso hanno garantito adrenalina, emozioni e qualcosa di mai visto.

Per ora non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui nel film diretto dai fratelli Russo gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely. Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro.