Avengers: Endgame, il nome del figlio di Steve Rogers è uno spoiler enorme sulla trama?

Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday ha confermato che Steve Rogers e Peggy Carter hanno un bambino. Diverse fonti interne hanno poi affermato che, quando rivedremo l'ex Captain America e sua moglie sullo schermo, quel bambino sarà un maschietto.

Ebbene, questo personaggio potrebbe essere davvero fondamentale nell'economia generale della trama del crossover dei Marvel Studios e il motivo è noto a tutti gli appassionati di fumetti, meno a tutti gli altri.

Secondo quanto riportato dalla nota insider di settore MyTimeToShineHello, infatti, il figlio di Steve Rogers si chiamerà James Rogers, apparentemente in onore di James Buchanan "Bucky" Barnes (che nel MCU è interpretato da Sebastian Stan).

Avengers: Doomsday, un frame

Chi è James Rogers, il figlio di Steve e Peggy

Potreste pensare che si tratti di un nome qualsiasi, ma James Rogers è apparso per la prima volta nel film d'animazione del 2008 Next Avengers: Heroes of Tomorrow.

Il film è stato prodotto da Kevin Feige durante i primi giorni dei Marvel Studios (l'anno è lo stesso in cui uscì Iron Man al cinema) e ruotava attorno ai figli degli Avengers sconfitti mentre combattevano Ultron, il robot dotato di intelligenza artificiale responsabile della morte dei loro genitori.

Nel film animato, James Rogers era il figlio di Capitan America e Black Widow. Sembrava aver ereditato i superpoteri dei suoi genitori e brandiva uno scudo energetico al posto di quello in vibranio di Steve. Potremmo vedere questi "Next Avengers" riunirsi in Avengers: Secret Wars per sconfiggere il Dottor Destino? Con Toussaint/T'Challa II che probabilmente diventerà il nuovo Black Panther, diremmo che c'è una forte possibilità.

Chris Evans in una scena di Avengers: Infinity War

Il legame di James Rogers con Avengers: Endgame

Chiaramente non è possibile sapere se questa versione del Marvel Cinematic Universe del personaggio avrà qualche legame con il film animato sui Next Avengers. Lo Steve Rogers che abbiamo visto nel primo teaser di Avengers: Doomsday dovrebbe essere lo stesso che avevamo salutato alla fine di Endgame.

Questo perché, secondo un altro recente rumor, il Captain America che vedremo nel crossover è quello che subito dopo aver riconsegnato le gemme dell'infinito nelle rispettive timeline si sarebbe rifugiato nella stessa dimensione in cui vivono i Fantastici 4, ovvero Terra-828. Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a dicembre.