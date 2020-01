Avengers: Endgame ha ispirato la morte di Mr. Peanut nello spot del Super Bowl

La morte di Iron Man in Avengers: Endgame era la fonte di ispirazione della cupo spot del Super Bowl che vede il sacrificio di Mr. Peanut, spot sospeso dopo la morte di Kobe Bryant.

Sarebbe Avengers: Endgame la fonte di ispirazione per la morte di Mr. Peanut nel controverso sport del Super Bowl lanciato da Planters. Lo spot, che vede Mr. Peanut alla guida di un furgone insieme a Wesley Snipes e Matt Walsh, vede l'arachide sacrificarsi per salvare gli amici gettandosi in un dirupo.

L'idea era mostrare il funerale di Mr. Peanut in uno sport durante il Super Bowl, ma la campagna promozionale è stata sospesa indefinitamente dopo la morte della leggenda dell'NBA Kobe Bryant.

Avengers: Endgame, Iron Man e il segreto dei cheesburger

Parlando con MSN prima dello stop imposto dalle circostanze, il Group Creative Director di Planters Mike Pierantozzi aveva dichiarato che l'idea di uccidere Mr. Peanut era ispirata al sacrificio di Tony Stark in Avengers: Endgame. Ecco le sue parole:

"Abbiamo cominciato a pensare alle reazioni di internet quando qualcuno muove, nello specifico abbiamo pensato a personaggi fictional, come Iron Man. Quando Iron Man è morto, abbiamo visto un'incredibile reazione su Twitter e sui social media. Questo è uno strano fenomeno."

Purtroppo la tragedia occorsa nella vita reale ha sospeso la cupa campagna di marketing di Planters, il cui portavoce ha dichiarato: "Volevamo farvi sapere che siamo rattristati dalle notizie dello scorso weekend e Planters ha interrotto tutte le campagne promozionali. La compagnia valuterà nuove mosse in ottica di non urtare la sensibilità di tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia".

