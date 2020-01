Avengers: Endgame, Iron Man e il segreto dei cheesburger

In una scena di Avengers: Endgame, durante il funerale di Tony Stark, Happy chiede a Morgan se ha fame e la ragazza, da buona figlia di Iron Man, risponde di avere voglia di cheeseburger. Il riferimento non è casuale e riporta al ben noto amore del padre verso il junk food, elemento che nasconde una storia segreta ben più complessa e personale di quanto appaia.

Un'immagine di Robert Downey Jr. in Iron Man

Nel primo film di Iron Man del 2008, Stark riesce a fuggire dai terroristi che lo tengono prigioniero in Afghanistan, grazie all'invenzione della sua armatura. Prima di rientrare negli Stati Uniti, Tony fa due richieste: una conferenza stampa e un cheeseburger americano. Dopo dopo lo vediamo scendere dalla propria limousine con quel che rimane di un panino di Burger King.

La comparsa del colosso del fast food nel film è dovuta al suo ruolo nella disintossicazione di Robert Downey Jr. In diverse interviste ha infatti raccontato di un particolare episodio. Quando ancora lottava contro problemi di dipendenza, l'attore si trovò a ordinare in un Burger King. Ciò che aveva scelto gli risultò talmente disgustoso da fargli mettere in dubbio tutte le pessime scelte della sua vita. Buttò tutte le droghe che aveva in macchina nell'oceano e poco dopo andò in rehab. Ormai è sobrio dal 2003.

L'inserimento del marchio in Iron Man, e il successivo appiglio in Avengers: Endgame, sarebbe quindi un omaggio al ruolo del cheesburger nel percorso di rinascita di Robert Downey Jr., una piccola ricompensa di risarcimento per la pessima figura che il brand aveva fatto nella storia segreta dell'attore!

Con la saga di Avengers ormai giunta alla conclusione, pare che non ci saranno più occasioni per gustarsi le bizzarrie di Tony Stark, volto di Iron Man ormai da dodici anni. Stando a delle indiscrezioni di Deadline, sembra però che grazie al film su Black Widow per Tony ci sarà almeno un'ultima finale apparizione all'interno del Marvel Cinematic Universe.