Avengers: Endgame, la morte di Iron Man doveva essere violenta e dolorosa

La morte di Tony Stark aka Iron Man in Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere molto più violenta e dolorosa, com'è trapelato dalle ultime notizie sul film, infatti sembra che i Fratelli Russo avessero pensato a una scena cruenta che avrebbe valso al film la classificazione come Rated R.

Avengers: Endgame - un ricordo di Tony Stark

Durante un'intervista realizzata da Insider con i supervisori degli effetti speciali Matt Aitken e Jen Underdahl, è trapelato che i due registi avevano pensato a una fine completamente diversa per Iron Man: "Abbiamo mostrato loro parecchie scene tra cui scegliere, e una di queste rivelava che l'energia non si era fermata al braccio, ma era arrivata fino al volto di Tony, facendogli fuoriuscire un occhio dalle orbite che sarebbe poi rimasto penzolante sulla guancia. Poi c'era anche la versione Due Facce che ti faceva entrate dentro alla faccia, mostrando tendini e tutto il resto. Ma questi approcci così violenti finivano per distogliere l'attenzione dalla potente emotività del momento. E non vuoi che il pubblico finisca per concentrarci sull'aspetto violento della scena."

Una scena che, sicuramente, avrebbe sconvolto soprattutto il pubblico più giovane dopo la visione e che, alla fine, è stata esclusa dal montaggio finale di Avengers: Endgame, rendendo così l'addio a Tony Stark molto più commovente per i fan.

Avengers: Endgame, il fondoschiena di Captain America censurato nella versione televisiva