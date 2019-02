Avengers: Endgame, Marvel starebbe valutando l'introduzione di una pausa a metà film

Avengers: Endgame, come confermato dai fratelli Russo, potrebbe durare tre ore e la Marvel, considerando le esigenze dei fan, sembra stia valutando l'ipotesi di far proiettare il film con un'interruzione a metà della narrazione.

La presenza di alcuni minuti per dividere il primo e il secondo tempo delle opere cinematografiche non sono una novità, tuttavia negli ultimi anni si è cercato di non spezzare la narrazione per regalare agli spettatori un'esperienza in linea con la visione artistica dei registi. Nel caso di film della durata pari o superiori alle tre ore, tuttavia, in più occasioni si è deciso di permettere alle persone presenti in sala di uscire brevemente, per un salto alle toilette o semplicemente per acquistare pop corn e bibite.

La sinossi ufficiale del film in arrivo il 24 aprile nelle sale dichiara: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze".

Anthony e Joe Russo avevano già accennato al possibile superamento della durata di 2 ore nel mese di novembre quando avevano annunciato di essere al lavoro sul montaggio, spiegando che quasi sicuramente Endgame sarà più lungo di Avengers: Infinity War, che si era fermato a due ore e quaranta.

I due registi, inoltre, hanno rivelato che le prime reazioni alle proiezioni test organizzate dallo studio sono state positive e la durata elevata non sembra aver avuto alcuna ripercussione negativa sull'apprezzamento da parte dei fan.