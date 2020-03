Avengers: Endgame, Mark Ruffalo: "La morte di Iron Man mi ha devastato"

Mark Ruffalo è tornato a parlare della morte di Iron Man in Avengers: Endgame di fronte a un pubblico di fan Marvel svelando di essere stato devastato dalla scelta in questione.

La star di Avengers: Endgame, Mark Ruffalo, ha confessato di essere stato devastato dalla morte di Iron Man nel cinecomic, uno dei momenti più toccanti dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Mark Ruffalo ha condiviso i suoi sentimenti di fronte al pubblico del C2E2 2020 a Chicago svelando, inoltre, che a suo parere la miglior performance nei panni di un supereroe è proprio quella del collega Robert Downey Jr.:

"Robert. Robert è il mio eroe. Il suo Iron Man è definitivo, è stato lui a dare il via a tutto questo. Mi stupisce sempre quando lavoriamo insieme. Lo ha fatto per tanto tempo con la massima classe e grazia e generosità, perciò direi che Robert è il mio preferito e quando è morto mi ha devastato."

Ruffalo ha aggiunto scherzosamente che prima delle riprese non sapeva che Iron Man sarebbe morto in Avengers: Endgame:

"Credevamo che si sarebbe sposato. Questo è ciò che era scritto nel mio copione."

Parlando di Endgame, Mark Ruffalo ha svelato inoltre che l'idea di fondere Bruce Banner a Hulk era da tempo in lavorazione prima di essere concretizzata nel cinecomic dei record:

"Qualche anno fa ci siamo seduti e abbiamo pensato a come creare l'arco di Banner/Hulk/Professor a partire da Age of Ultron per finire con Endgame; è stato divertente, sono stato fortunato perché l'arco di Banner e Hulk è stato diverso nel corso dei film. Ho dovuto interpretare tre personaggi diversi. fondere i due personaggi insieme e ci è sembrato il finale opportuno per la relazione tra Banner e Hulk, hanno fatto pace tra loro."