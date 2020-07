Avengers: Endgame, Katherine Langford commenta la sua scena tagliata

Molti sanno che una delle scene finali di Avengers: Endgame in cui avremmo dovuto vedere Katherine Langford nel ruolo di Morgan, la figlia di Tony Stark da grande, è stata tagliata per esigenze di produzione. Oggi l'attrice commenta la scelta di Marvel.

Avengers: Endgame, una scena tagliata su Disney+

La giovane attrice ha raccontato cosa si prova a esseri tagliati via dal film con il maggior incasso di tutti i tempi, parlando con la conduttrice radiofonica australiana Smallzy spiegando:

"Anche se sono stata tagliata dal film posso comunque dire di essere stata tagliata dall'ultimo cinecomic sugli Avengers. Sono semplicemente felice di aver fatto quell'esperienza. Soltanto girare quella scena è stato incredibile. Poi Disney+ l'ha comunque distribuita, e devo ammettere che è stata una delle cose più fighe che abbia mai fatto. Quindi sono felice ugualmente."

Effettivamente, la piattaforma streaming Disney+ ha poi diffuso la scena incriminata una volta distribuito Avengers: Endgame, ma il consenso generale ha decretato che è stato meglio tagliare il momento, in quanto non sembra adattarsi organicamente al film al completo. Sarebbe stato sicuramente bello vedere Tony Stark avere questa ultima conversazione con sua figlia poco prima di andarsene, ma l'esecuzione non era all'altezza.

Avengers: Endgame, l'analisi delle scene eliminate su Disney+

Durante l'intervista, inoltre, Katherine Langford ha accennato a un suo possibile ritorno come Morgan, ma non ha fatto trapelare nessuna notizia certa: "L'universo Marvel è qualcosa di veramente segreto ed ero spaventata dopo aver girato la mia scena perché non potevo dirlo a nessuno. Se tornassi, non so se mi sarebbe concesso dirlo. Sicuramente mi piacerebbe."