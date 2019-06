Avengers: Endgame, Iron Man e Rescue insieme e innamorati in una nuova foto

Una nuova foto promozionale di Avengers: Endgame con Iron Man e Rescue continua a far sognare i fan, anche se tutti sanno che sarà praticamente impossibile rivederli insieme, non solo per l'epilogo del 22° cinecomic del MCU, ma anche per le personali decisioni dei due interpreti.

La foto vede una delle coppie più longeve dell'Universo Cinematografico Marvel, formata da Tony Stark nell'armatura di Iron Man e Pepper Potts in quella di Rescue, insieme in una posa alquanto romantica, e i retroscena dello scatto sono altrettanto teneri. A pubblicarlo è stata Liz Georgoff, membro del dipartimento artistico dei Marvel Studios, che ha specificato come non ci fosse Gwyneth Paltrow nell'armatura ma proprio lei. Il motivo? La produzione aveva deciso di scattare alcune foto con i due a scopo promozionale quando ormai la Paltrow non era più disponibile. Neppure nell'armatura di Iron Man c'era la star, ma è stata indossata dall'addetto ai costumi Christopher Swift. Dov'è il retroscena romantico? I due stanno davvero insieme nella vita reale.

Non è chiaro se le immagini verranno mai utilizzate dalla Marvel, ma rappresentano sicuramente un momento struggente di Avengers: Endgame e la fine di un'era per la famiglia Stark. Dopo l'uscita di scena di Robert Downey Jr., anche Gwyneth Paltrow ha annunciato che non ha più intenzione di vestire i panni e l'armatura di Pepper: "Mi sento un po' vecchia per stare in un'armatura tutto il giorno [...] Mi sento onorata, però, di aver fatto parte di qualcosa a cui le persone si sono così appassionate. Certo, sono disposta a tornare per un cameo. Se dicessero "Puoi tornare solo per un giorno?" io sarò sempre lì".

Avengers: Endgame, Jeremy Renner condivide una foto strappalacrime dal set