Avengers: Endgame, Iron Man potrebbe aver creato il prossimo nemico?

Ci sono abbastanza elementi per poter supporre che quando Iron Man ha utilizzato le Gemme dell'Infinito in Avenger: Endgame, possa aver spianato le porte al prossimo nemico.

Con l'ultima parte di Avengers: Endgame abbiamo assistito anche alla fine del primo personaggio della Marvel Cinematic Universe, ovvero Iron Man. Ma il suo sacrificio, in realtà, potrebbe essere l'inizio di qualcosa d'inaspettato, come un suo ritorno o addirittura la nascita del prossimo nemico.

Avengers: Endgame ha concluso la saga di Iron Man, durata undici anni. Tuttavia, potrebbero esserci alcuni effetti collaterali, a seguito dell'utilizzo delle Gemme dell'Infinito da parte di Tony Stark. Una possibilità è che l'energia delle Gemme si possa in qualche modo essere fusa con l'armatura di Iron Man. Ciò è rafforzato dal fatto che l'armatura usata in Infinity War e Endgame era basata sull'armatura "Bleeding Edge" del fumetto Iron Man. Nei fumetti, questa armatura probabilmente ha dato i superpoteri di Iron Man, legandosi con lui in qualche modo come un simbionte e permettendogli di riporlo all'interno della sua stessa struttura ossea. La versione del film non ha enfatizzato questo aspetto, ma la somiglianza con l'aspetto del fumetto, è sorprendente. Questo livello avanzato di tecnologia sarebbe in grado di essere manipolato dal potere delle Gemme, dando vita alle macchine dormienti anche dopo la morte di Tony.

Ultron Instinct

La Gemma della Mente aveva già dato vita a Visione, come abbiamo visto in Avengers: Age of Ultron. Un'esposizione elevata alla Gemma, come quella sottoposta a Iron Man in Endgame, potrebbe aver innestato una personalità nell'armatura. Questa personalità potrebbe essere una combinazione dell'intelligenza artificiale F.R.I.D.A.Y., già presente nelle armature di Iron Man, con le ultime tracce della mente di Tony.

Avere una parte di Tony Stark dentro un'armatura senziente lo renderebbe molto simile alla versione MCU di Ultron. Molti fan hanno già ipotizzato che Ultron potrebbe tornare in qualche modo nella serie Disney+ WandaVision con Scarlet Witch e Visione, ma la seconda apparizione del nemico potrebbe essere stata istituita nel climax di Endgame.

L'ironia di questa ipotesi è che, in un certo senso, Iron Man, il progenitore dell'MCU e l'eroe supremo, sarebbe in sostanza anche il suo prossimo grande cattivo. Ciò sarebbe particolarmente vero se l'armatura, acquisendo sensibilità, non diventasse una nuova versione di Ultron, ma Iron Man stesso. Un modo possibile per farlo sarebbe rendere l'armatura una versione del personaggio di Iron Man 2020. Questo cattivo è un parente senza morale di Tony Stark, tornato alla ribalta quest'anno come il grande cattivo del fumetto di Iron Man, quindi avrebbe senso che venga anche incluso nell'universo del film.

Molti credono anche che l'Universo Cinematografico Marvel inizierà a prendere una traiettoria più cosmica, specialmente con l'introduzione degli Eterni.

Un adattamento MCU ai fumetti, potrebbe concentrarsi su nuovi personaggi al di fuori del nostro universo, come i Guardiani della Galassia.