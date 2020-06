Avengers: Endgame, perché Iron Man non sente dolore come Hulk dopo essersi infilato il Guanto dell'Infinito?

Iron Man non sente dolore come Hulk dopo essersi infilato il Guanto dell'Infinito nel potente climax di Avengers: Endgame e i fan si interrogano sul motivo.

Riguardando Avengers: Endgame, nei fan sorge spontaneo un quesito: perché Quando Iron Man infila il Guanto dell'Infinito non prova un improvviso dolore come è capitato in precedenza a Hulk?

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Nella scena che vede coinvolto Hulk, il gigante verde distrugge quasi la propria mano dopo aver provato un immenso dolore. La stessa cosa non accade ad Iron Man. Tony Stark riesce a ribattere a Thanos pronunciando la celebre frase 'Io sono Iron Man' prima di schioccare le dita con indosso il Guanto dell'Infinito. Come spiegare questa differenza tra i due Vendicatori? Ecco cosa ha dichiarato il regista Joe Russo a Comicbook.com:

"La sua tuta lo tiene in vita, ma quando schiocca le dita..."

Commentando la morte di Tony Stark, lo sceneggiatore di Avengers: Endgame ha commentato che "è troppo." Joe Russo ha svelato che la scena in cui Tony Stark schiocca le dita, salvando il moto e sconfiggendo Thanos, è l'ultima scena dei reshoots girata nel 2019, quasi quattro mesi prima l'uscita del film. Parlando dell'aspetto di Tony in quel momento, McFeely ha aggiunto: "Se è andato troppo oltre, non riesci a guardarlo."

Un climax ad alto tasso emotivo per il Vendicatore che ha scelto di sacrificare la propria esistenza per il bene dell'umanità e che ha visto lo zampino della star Robert Downey Jr. per rendere il finale ancora più commovente scegliendo di restare... senza parole.