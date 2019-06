Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow non ha ancora visto il film!

Milioni di persone hanno visto Avengers: Endgame ma non Gwyneth Paltrow! Che la diva non fosse la più grande fan dei Vendicatori è cosa ormai nota ma che addirittura non abbia ancora mai visto quello che è l'evento cinematografico dell'anno in cui, per giunta, ha recitato, è davvero qualcosa di strabiliante.

La confessione è stata fatta durante l'ultima puntata del Graham Norton Show. Gwyneth Paltrow è stata ospite insieme a Tom Hanks, Jake Gyllenhaal e Tom Holland che, come al suo solito non ha potuto fare a meno di fare qualche spoiler. Quando l'interprete di Spider-Man ha parlato del destino di Iron Man, il pubblico ha cominciato a rumoreggiare ed è allora che è venuta fuori la verità. "Mi dispiace per chiunque non abbia visto il film, ma d'altronde se non l'avete ancora fatto vuol dire che state vivendo in una caverna" ha affermato Tom Holland, ma è stato proprio in quel momento che la risata sospetta della Paltrow ha lasciato intuire qualcosa. Subito confermato dalle sue parole: "In effetti io non l'ho visto".

Solo l'intervento di Tom Hanks, tra le risate del pubblico, ha evitato il peggio: "Non dire altro, non rovinare tutto. O almeno non rovinare tutto a Gwyneth, lascia che lo scopra da sola!". Davvero la diva non ha mai visto la versione completa di Avengers: Endgame? Sembrerebbe di sì, e mentre alcuni sono sorpresi e increduli per il fatto che aveva anche calcato il red carpet per la prima mondiale, altri ricordano che non è poi così affezionata alle sue produzioni targate MCU, prova sia l'aver dimenticato di essere apparsa in Spider-Man: Homecoming.

