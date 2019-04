Avengers: Endgame, giocatore di football spoilera il finale e i fan ne chiedono il licenziamento!

Avengers: Endgame è al cinema da qualche giorno e il popolo social sta evitando spoiler ancora accuratamente. Eppure la stella del football LeSean McCoy non sembra pensarla allo stesso modo, visto che ha spoilerato tutto il finale del film scatenando reazioni furibonde tra i suoi follower.

Prima di cominciare la lettura, una nota doverosa: per colpa di McCoy saremo costretti anche a noi a fare degli spoiler . Se non avete ancora visto Avengers: Endgame non posate lo sguardo sulle righe successive (e se dovesse capitarvi di farlo non prendetevela con noi ma direttamente con la stella del football). Se invece volete comunque farvi un'idea su Avengers 4 anche prima di andare al cinema, il modo migliore è leggere la nostra recensione assolutamente priva di anticipazioni rovina-visione.

Tornando a LeSean McCoy: il giocatore ci ha tenuto a far sapere che sia lui che suo figlio sono rimasti di sasso davanti alla morte di Tony Stark perchè Iron Man, a quanto pare, è il supereroe preferito in famiglia. "Il peggior giorno possibile... io e il piccolo Shady siamo distrutti... hanno ucciso Iron Man. Avrebbero dovuto uccidere Captain America" ha scritto nel primo tweet. Per poi aggiungere, con tanto di video: "É morto il miglore, il più intelligente, il più figo, ricco e tutto il resto. Ho chiuso con i Vendicatori!".

The worst day ever .... me and lil shady are hurt .... they killed iron man 😞😞😞😞 take Captain America instead — Lesean McCoy (@CutonDime25) 26 aprile 2019

I’m done wit it ... take captain America instead .. RIp Toney Stark pic.twitter.com/xf1ZiwZPzB — Lesean McCoy (@CutonDime25) 27 aprile 2019

La reazione dei suoi 730.000 follower è stata delle peggiori. I più "calmi" l'hanno insultato e bloccato, molti altri hanno chiesto la sospensione del suo account a Twitter e Instagram e c'è addirittura stato qualcuno che ha lanciato una petizione su Change.org chiedendo alla squadra dei Buffalo Bills il suo licenziamento in tronco! E guai per la Marvel se mai penserà di fargli fare un cameo in un prossimo film. McCoy, dal canto suo, non ha ancora risposo, ma attendiamo con ansia.

