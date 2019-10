Avengers: Endgame ha riportato in vita Gamora per James Gunn

Avengers: Endgame ha riportato in vita Gamora per permettere a James Gunn di usare il personaggio in Guardiani della Galassia 3. I cataclismi mostrati in Avengers: Infinity War aveva lasciato Gamora tra i caduti sul campo, ma il personaggio era troppo vitale per rinunciare a usarlo così gli sceneggiatori l'hanno riportata in vita per permettere a James Gunn di averla ancora tra i suoi protagonisti.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello spot del Super Bowl

Gamora viene uccisa da Thanos in Avengers: Infinity War affinché il Titano Pazzo possa impossessarsi della Gemma dell'Anima e portare a compimento il suo piano catastrofico. Secondo gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, però, privarsi di Gamora nell'MCU sarebbe stato uno sbaglio vista la forza e la vitalità del personaggio:

"Abbiamo permesso a Gamora di ritornare affiché James Gunn possa farne ciò di cui ha bisogno. L'abbiamo vista nelle scene backstage insieme agli altri sul set. A quel punto il pubblico avrà detto 'Ecco, è viva.' Per adesso è tutto molto vago, non sappiamo cosa James deciderà di fare con lei. Però è chiaro che questa nuova Gamora non ha sperimentato la crescita della Gamora morta. Alla fine del film non sappiamo che fine abbia fatto e i Guardiani si mettono alla ricerca di qualche suo segno nella galassia. Ci è piaciuta l'idea di introdurre un viaggio nel tempo, anche se non sappiamo come questa scelta influenzerà Guardians of the Galaxy Vol. 3. Abbiamo lasciato libertà di prendere direzioni diverse, è importante sapete che c'è margine per nuove storie."

Avengers: Endgame, il destino di Gamora svelato da una scena tagliata

James Gunn tornerà a occuparsi di Guardians of the Galaxy Vol. 3 guardo avrà ultimato The Suicide Squad, attualmente in fase di ripresa. Il futuro dei Guardiani della Galassia, e di Gamora, è ancora tutto da scrivere.