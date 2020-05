Avengers: Endgame, i Fratelli Russo svelano perché Captain America non ha la barba nel film

Durante una recente live streaming, i Fratelli Russo hanno svelato perché Captain America in Avengers: Endgame non ha più la barba, come nell'episodio precedente.

Dopo averlo visto con una folta barba in Avengers: Infinity War, Captain America ha perso questo dettaglio nel film seguente, Avengers: Endgame, provocando lo scontento dei fan ma i fratelli Russo hanno recentemente svelato il perché del cambio look del supereroe.

Avengers: Endgame, un momento del film con Chris Evans

In dieci anni in cui Chris Evans ha interpretato Captain America è sempre apparso ben rasato, fino a quando in Avengers: Infinity War, ultimo capitolo della saga Marvel dedicata al gruppo di supereroi, i fan lo hanno visto sul grande schermo con una bella barba folta. Visto che il look era stato molto apprezzato da tutti, ci si aspettava che anche in Avengers: Endgame Captain America sarebbe tornato sfoggiando lo stesso aspetto, ma non è stato così e i Fratelli Russo hanno chiarito il motivo.

Chris Evans racconta la sua quarantena: "Sembra la vita di un monaco, ma a me piace così"

I registi hanno spiegato, infatti, che in origine era predisposto il ritorno con la barba di Chris Evans, ma poi hanno avuto bisogno di lui per girare una scena in cui Captain America era rasato. Per evitare di utilizzare poi una barba finta, che non dava la stessa riuscita dell'originale, hanno optato per girare tutto il film tornando al look primario del supereroe, deludendo un po' le aspettative dei fan. Quindi, i Fratelli Russo hanno inserito una scena in cui Captain America decide di radersi, per rendere ancora più verosimile la scelta.

Nonostante la delusione iniziale, il personaggio di Chris Evans è stato comunque apprezzato anche in Avengers: Endgame, ultimo capitolo della saga Marvel che al momento resta il più grande successo dello studio, nonché il film numero 1 al botteghino dello scorso anno.