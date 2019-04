Avengers: Endgame, nelle Filippine i fan si sono messi in coda alle 4.30 di mattina!

Avengers: Endgame è arrivato nelle sale e nelle Filippine alcuni fan si sono messi in coda già alle 4.30 di mattina per assistere alla prima proiezione.

Avengers: Endgame ha debuttato oggi nelle sale di varie nazioni, compresa l'Italia, e nelle Filippine i fan si sono messi in coda fin dalle prime ore del mattino.

Secondo quanto riporta ABS-CBN News, nella città di Manila gli spettatori hanno atteso l'inizio della prima proiezione fin dalle 4.30 di questa mattina.

Gli scatti condivisi online dal sito di news mostrano i primi arrivati in una delle sale dove è in programma Avengers: Endgame, confermando che gli appassionati dei cinecomic Marvel non hanno distinzioni di età o di genere, essendoci anche numerose ragazze in coda per non perdere l'occasione di essere tra le prime persone a scoprire in che modo si concluderà l'epico scontro con Thanos.

I fratelli Russo, che hanno firmato la regia di Avengers 4, hanno chiesto in più occasioni a chi vedrà il capitolo inedito della storia di non rivelare importanti anticipazioni che potrebbero rovinare la visione a chi deve ancora attendere qualche giorno perima che il film venga distribuito nelle sale.

La trama di Avengers: Endgame prende il via dove si era interrotto Infinity War: con il devastante schiocco di dita di Thanos che ha cancellato dalla faccia della terra il 50% dell'umanità, compresi tantissimi supereroi Marvel. Come potete leggere nella nostra recensione di Avengers: Endgame, ci aspettano tre ore di vera tensione, che vi terrà incollati alla poltrona del cinema, insieme a momenti per i fan che hanno fatto impazzire il pubblico delle anteprime notturne.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).