Avengers: Endgame, un fan attende un anno per vendicarsi di uno spoiler!

Un fan della Marvel ha raccontato la sua crudele vendetta contro un ragazzo che gli ha spoilerato il finale di Infinity War mandandogli tutte le foto dei momenti clou di Avengers: Endgame!

I fan della Marvel, e di qualunque altro universo cinematografico, sono molto sensibili agli spoiler, soprattutto se si tratta di due film super attesi come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. I registi Joe e Anthony Russo si sono anche raccomandati, con tutti gli spettatori, di non anticipare nulla per il bene del "cinema", ma i troll sono ovunque e ai tempi di Infinity War, un fan su Reddit è stato colpito dall'anticipazione del finale shock. Se non avete visto l'ultimo capitolo del MCU, fermatevi qui!

"Un anno fa ho fatto un post su Instagram in cui dicevo di essere entusiasta di finalmente riuscire a vedere Avengers: Infinity War, ho incluso l'hashtag Thanosdemandsyoursilence. Un ragazzo mi ha commentato la foto facendo l'elenco di tutti i personaggi che sarebbero morti alla fine della pellicola. Io non avevo ancora visto il film e quindi mi ha spoilerato tutto. Appena hanno confermato Endgame, il mio piano malefico ha preso forma."

Ed è da qui che l'utente ha iniziato a raccontare la sua gustosa vendetta contro il troll di Instagram:

Locandina di Avengers: Endgame

"Ho mandato un messaggio al tipo e gli ho detto che avevo già visto il film, ma che era un ottimo scherzo. Allora siamo diventati 'amici', per circa 7 mesi ci siamo scambiati messaggi, meme, abbiamo aparlato di film. Ricordatevi che l'amicizia era una finzione, io stavo solo provando a conquistare la sua fiducia. Settimana scorsa ho comprato i miei biglietti per Endgame, sarei andato la sera di apertura. Gli ho chiesto se anche lui l'avrebbe visto in prima serata e mi ha risposto di no: ottima notizia. Ero nel cinema e ho scattato tantissime foto. Ho scattato la foto della prima morte di Thanos. Di Captain Marvel. Della morte di Vedova Nera. Di Thor grasso. Dei due Captain America. Delle due Nebula. Del cameo di Stan Lee. Del ritorno di tutti i supereroi. Della morte di Iron Man. Quando sono uscito, per un attimo, ho pensato di non mandargli nulla. Non mi piace spoilerare i film, penso sia una cosa stupida. Ma lui lo meritava. Allora gli ho scritto, mi ha chiesto com'era stato e di non spoilerarlo. Gli ho risposto 'Proprio come tu hai fatto con Infinity War?'."

Ed è qui che è partita la furia della vendetta:

"Allora ha cambiato atteggiamento, ha detto che era passato tanto tempo. Gli ho mandato tutte le foto il più velocemente possibile, abbinando a ogni immagine il plot twist per iscritto. Mi ha insultato, mi ha detto che ero un'orribile persona, mi ha detto 'Perché lo hai fatto? Siamo amici!'. E io gli ho risposto 'Non siamo amici, un anno fa mi hai scelto in mezzo alla folla e mi hai rovinato un film che ho atteso per mesi, da quel giorno ti ho mentito per guadagnare la tua fiducia. Non sei mio amico, sei solo una persona che ha avuto quello che meritava'. Allora mi ha insultato ancora un po'. Da quel giorno non ci parliamo."