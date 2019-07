Avengers: Endgame, tutte le eroine del film Marvel in una featurette

Le eroine di Avengers: Endgame sono le protagoniste della nuova featurette diffusa in vista della pubblicazione - a breve - in Home Video del colossale cinecomic Marvel.

Il video è dedicato al momento A-Force, quando le eroine sono tutte insieme e pronte a combattere contro Thanos e i suoi alleati, ma c'è una particolarità: è commentato dal cast del film. Le gesta delle supereroine, Scarlet Witch, Valkiria, Pepper Potts, Mantis, Shuri, the Wasp, Gamora e Nebula sono ricordate al pari di quelle dei loro compagni di avventura, visto che il loro contributo è stato sicuramente importane nella battaglia contro Thanos.

Karen Gillan, Nebula nel film, ha raccontato di quanto è stato pazzesco girare tutte insieme sul set: "Eravamo tutte insieme, l'atmosfera era elettrica. È stato veramente, veramente fico"

Il pubblico ha reagito in modo eterogeneo al video, alcuni fan risultano scettici rispetto a quella scena mentre altri si sono rivelati entusiasti, soprattutto per l'energia dimostrata dal cast durante la lavorazione, come si vede nel contenuto.

Uscito nelle sale italiane il 24 aprile 2019 e in quelle statunitensi il 26 aprile, Avengers: Endgame è ancora in programmazione nelle sale. Raggiungerà il record di incassi?