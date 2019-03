Avengers: Endgame, svelata la descrizione del nuovo trailer?

La descrizione del nuovo trailer di Avengers: Endgame, o di un promo del film, avrebbe fatto la sua comparsa online. Ieri Walt Disney Company ha tenuto l'"Annual Shareholder Meeting" e nell'occasione ha offerto un nuovo sguardo ad Avengers: Endgame. Al momento non sappiamo quando il materiale video farà la sua comparsa on line, probabilmente sotto forma di un secondo trailer, ma ecco la descrizione del video diffusa da un partecipante al meeting.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Avengers: Endgame di non proseguire nella lettura di questa news

Il video di Avengers 4 si apre con gli Avengers seduti in una stanza del compound che funge da quartier generale che abbiamo visto nel primo trailer di Avengers: Endgame, con loro c'è Captain Marvel (Brie Larson). Nebula (Karen Gillan) dice di credere che Thanos andrà nel "giardino" dopo aver completato il suo piano. Captain Marvel prende la parola e dice al gruppo che devono andare lì con le Gemme per annullare l'accaduto.

Il video mostra poi Rocket (Bradley Cooper), Thor (Chris Hemsworth), Nebula, Captain America (Chris Evans), War Machine (Don Cheadle) e Black Widow (Scarlet Johansson) nello spazio. Rocket dice "Chi non era mai stato nello spazio prima? Alzi la mano." Il promo si chiude con Rocket che avverte coloro che non sono stati nello spazio di non vomitare sulla sua nave spaziale.

La descrizione del materiale video mostrato durante l'Annual Shareholder Meeting lascerebbe pensare a un secondo trailer in arrivo che però dice ben poco sulla storia. D'altra parte Kevin Feige ha anticipato che tutto il materiale video promozionale di Endgame verrà estratto dai primi 15 minuti del film e la descrizione sembrerebbe rispettare questa scelta. Da notare, però, l'assenza di due dei nostri eroi, Iron Man (Robert Downey Jr.) e Ant-Man (Scott Lang). E' strano, inoltre, vedere Nebula con gli Avengers dato che sappiamo che è intrappolata con Tony Stark nello spazio.

Questo e altri misteri verranno risolti con l'uscita italiana di Avengers: Endgame, prevista per il 24 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!