Avengers: Endgame, nuovo sguardo al costume di Iron Man

Mancano meno di due mesi all'uscita nei cinema di Avengers: Endgame e nuove anticipazioni su Iron Man ci arrivano dai Funko Pop che forniscono un nuovo sguardo al costume indossato da Tony Stark che svela l'Avengers con indosso una tuta dal nuovo design e senza casco. Nei fan cresce sempre più il desiderio di conoscere il destino degli eroi più amati, a cominciare da Tony Stark, che abbiamo visto in difficoltà nel teaser di Avengers: Endgame diffuso tempo fa.

A saltare all'occhio nel Funko dedicato a Tony Stark, oltre ai colori della tuta dovuti al fatto che il giocattolo si illumina al buio, è il congegno che il personaggio stringe in mano, lo stesso congegno che abbiamo visto nelle foto dal set e nelle fan art ispirate al film. Abbiamo visto Black Widow indossare un simile congegno in una foto promozionale, così come Captain America e Ant-Man che lo hanno sfoggiato nelle foto dal set. Sono questi i congegni che permetteranno agli Avengers di viaggiare nel tempo ed esplorare il Regno dei Quanti in Avengers: Endgame? In tal caso il nuovo potere degli Avengers, unito all'arrivo di Captain Marvel, potrebbe davvero alzare l'asticella dell'ultimo capitolo della saga degli Avengers.

Al riguardo i fratelli Russo hanno dichiarato: "E' sempre importante trovare un equilibrio nei poteri dei personaggi, il motivo per cui il pubblico ama questi personaggi è la loro umanità, il fatto che hanno dei difetti. E la ragione per cui abbiamo lavorato così tanto al personaggio di Captain America è che ha dei limiti, il suo superpotere è il suo cuore."

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

