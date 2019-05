Avengers: Endgame, Chris Hemsworth: "Sono disposto a tornare nei prossimi film Marvel"

Avengers: Endgame ha concluso la storia di alcuni dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe, ma Chris Hemsworth ha confermato che sarebbe interessato a ritornare sul set con il ruolo di Thor.

Il cinecomic campione d'incassi ha infatti mostrato la morte di Iron Man e Vedova Nera, mentre Captain America ha passato il testimone, Occhio di Falco è tornato dalla sua famiglia e Hulk è seriamente ferito a un braccio.

Chris Hemsworth ha però sottolineato che sarebbe felice di poter continuare le avventure di Thor: "Mi piacerebbe girare altri film, a essere onesto. E non so quali sono i progetti per il personaggio. Penso che abbiamo aperto le porte per una versione molto diversa di Thor. Mi sento con ancora più energico pensando alle possibili direzioni che potrebbe prendere la storia".

La star australiana è comunque pronta a dire addio al suo "divino" supereroe se gli sceneggiatori non trovassero un modo per farlo rientrare in scena: "In caso userò quell'energia in altri luoghi e per altri personaggi se si tratta della fine della storia di Thor".

Tessa Thompson, interprete di Valkyrie, ha comunque rassicurato i fan rivelando che il regista Taika Waititi, dopo Thor: Ragnarok, ha parlato con la Marvel della possibile produzione di Thor 4. Il personaggio, inoltre, sembra destinato, in base agli ultimi minuti di Endgame, ad apparire nelle prossime avventure dei Guardiani della Galassia.

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato