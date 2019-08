Avengers: Endgame, Chris Evans da vecchio: ecco com'era prima degli effetti speciali

La versione home video di Avengers: Endgame ha svelato l'aspetto di Chris Evans vecchio con e senza l'uso di effetti speciali. Qualcuno su Reddit, infatti, si è preso la briga di setacciare i contenuti extra del DVD alla ricerca delle immagini da mettere a confronto, e le ha trovate.

Una delle scene finali e più dibattute di Avengers: Endgame è infatti quella in cui, dopo il suo personale viaggio nel tempo per rimettere al proprio posto le Gemme dell'Infinito, Captain America ritorna nella dimensione spazio-temporale in cui si svolge il presente del film ma con aspetto decisamente invecchiato. La decisione di Steve Rogers di fermarsi insieme alla sua amata Peggy Carter, infatti, ha costretto Chris Evans a farsi invecchiare, non solo dagli addetti al trucco prostetico, ma anche dagli esperti di effetti speciali.

Come si può vedere dalla foto, nonostante il trucco avesse reso già piuttosto "anziano" Chris Evans, i ritocchi digitali - che sono stati realizzati dallo studio Lola Visual Effects, fondata dai due artisti Edson Williams e Thomas Nittmann - sono stati determinanti per ottenere quello che molti utenti hanno ormai soprannominato "l'effetto Clint Eastwood".