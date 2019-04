Avengers: Endgame, il cast svela i trucchi per non andare in bagno durante il film!

Il cast di Avengers: Endgame al Jimmy Kimmel Live ha elargito qualche consiglio per evitare di andare in bagno durante la lunga proiezione!

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani tra pochi giorni e al momento, sulla carta, ha un solo grande problema: la maxi durata. Così il cast, al Jimmy Kimmel Live, ha dato qualche pratico consiglio ai futuri spettatori su come evitare di dover scappare in bagno durante i 182 minuti.

Secondo Paul Rudd, i contenitori vuoti di pop corn potrebbero essere utili a risolvere il problema dell'andare in bagno durante la proiezione di Avengers 4. Da quando si è saputo che l'ultimo capitolo dei vendicatori sforerà le tre ore non si parla infatti d'altro. Un dubbio di proporzioni amletiche per i fan che devono scegliere tra due opzioni: svuotare la loro vescica o resistere sino alla fine del film.

Paul Rudd ha dato la sua soluzione, ed è solo ultimo tra i vari attori del cast di Avengers: Endgame, a cui è stato chiesto un suggerimento in merito. "Beh direi di prendere uno di quei contenitori vuoti di pop corn e poi metterlo sotto la poltroncina e farla nel bel mezzo del film". Così ha risposto durante il Jimmy Kimmel Live, proprio mentre Scarlett Johansson citava, ridendo, l'idea di Mark Ruffalo, sostenendo che non fosse così comoda alla fine: "Mark ha detto di indossare un pannolino, così non ci sarà bisogno di alzarsi. Solo che così si rimane praticamente seduti sulla propria urina".

In uscita il prossimo 24 aprile, con i suoi 182 minuti, Avengers: Endgame è il film più lungo di tutto il franchise della Marvel portato avanti da Kevin Feige ed è uno dei film più attesi del 2019. Endgame segnerà la conclusione delle prime tre fasi dell'MCU che sono partite nel 2008 da Iron Man e si focalizzerà nello scontro decisivo tra gli Avengers superstiti e Thanos, il quale con lo schiocco di dita ha cancellato metà della popolazione mondiale.