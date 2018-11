Avengers 4, Benedict Cumberbatch sul ritorno di Doctor Strange: "Sono polvere, baby!"

Nel finale di Avengers: Infinity War, Doctor Strange è uno degli Avengers inceneriti dallo schiocco di dita di Thanos. Lo abbiamo visto trasformarsi in polvere, eppure sappiamo che il personaggio di Benedict Cumberbatch tornerà in Avengers 4. O almeno, questo è ciò che Jimmy Fallon ha provato a chiedere a Cumberbatch nel corso del suo Tonight Show.

Ecco la domanda posta da Jimmy Fallon: "E' una domanda stupida, ma sarai in Avengers 4?"

L'esilarante risposta di Benedict Cumberbatch non si è fatta attendere: "Sono polvere, baby, sono fuori. Sono nell'Ether. Probabilmente sono parte della catena alimentare. Sono nel tuo stomaco da qualche parte".

Pressato sulla questione, il divo inglese ha aggiunto sibillino: "Bene, chi lo sa?".

Da quanto sappiamo finora, controllando la pagina IMDB di Avengers 4 Cumberbatch non è incluso nel cast. Però la lista della crew comprende coloro che si occupano del suo trucco, pettinatura, i suoi assistenti e i suoi double stunt.

In più sappiamo che in lavorazione il sequel di Doctor Strange, come ha confermato il capo della Mavel Kevin Feige: "Doctor Strange, il sequel, che si farà, sarà ambientati a molti anni di distanza dal primo film, e comunque è una parte fondamentale di Avengers: Infinity War. E' un grosso problema quando ti trovi tra le mani troppi personaggi amati dal pubblico che vuole vederli molto di più e sai di avere bisogno di esplorare le sfumature concentrandosi su cose diverse".

L'uscita di Avengers 4 nelle sale è fissata per il 3 maggio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!