Avengers: Endgame, Kevin Feige assicura: "Anche Captain Marvel avrà il suo tallone d'Achille!"

L'arrivo di Captain Marvel in Avengers: Endgame dovrebbe essere risolutivo nella lotta contro Thanos, ma il capo di Marvel Kevin Feige mette in guardia i fan spiegando che anche Captain Marvel avrà il suo tallone d'Achille. L'umanità degli eroi Marvel è sempre stata la chiave vincente del Marvel Cinematic Universe e anche il personaggio di Carol Danvers non farà eccezione, pur sapendo che Captain Marvel è l'eroina più potente dell'intero Marvel Cinematic Universe grazie alle straordinarie capacità acquisite dal Tesseract.

In un'intervista a Slashfilm, Kevin Feige ha parlato dell'incredibile potere di Captain Marvel specificando, però, che pur essendo l'eroina più potente che l'MCU abbia mai visto, anche lei possiede un tallone d'Achille. LO scopriremo in Avengers 4?

"In Captain Marvel l'abbiamo vista libera, senza vincoli. Che cosa accade quando libera tutta la sua potenza? Non era il momento di enfatizzare limiti o difficoltà, come abbiamo visto nel film. Nelle storie future, però, nessuno degli Avengers è immortale. Anche coloro che sembrano immortali, sono fortissimi, ma nessuno è eterno. Perciò se saremo abbastanza fortunati da vedere future avventure con Captain Marvel, ci saranno limiti e ci saranno talloni d'Achille che scopriremo, ci renderemo conto che anche per lei non è così facile come sembra. Ma questo non era il momento di concentrarci su questo aspetto."

Kevin Feige ha poi spiegato come è nata l'idea di porre il cercapersone nel finale di Avengers: Infinity War: Stavamo sviluppando Avengers: Infinity War e Captain Marvel nello stesso periodo e volevamo creare un legame tra i personaggi di Captain Marvel e Nick Fury attraverso il congegno degli anni '90. Come anticipato dalle scene post-titoli di coda di Captain Marvel, in Avengers: Endgame Carol Danvers arriverà sulla Terra e farà la sua comparsa nel compound degli Avengers per aiutarli a combattere Thanos.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui trovate la trama ufficiale di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!