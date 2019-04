Avengers: Endgame, Captain Marvel al centro delle nuove clip svelate al CinemaCon

Le nuove clip di Avengers: Endgame mostrate al CinemaCon sono in gran parte dedicate a Captain Marvel. La nuova arrivata nel team è al centro della sequenza di Avengers: Endgame già anticipata su Reddit dopo la proiezione agli azionisti Disney in cui i Vendicatori superstiti provano a capire come relazionarsi con la nuova eroina.

Il materiale inedito svelato al CinemaCon si apre con gli Avengers - inclusi Black Widow, Captain America, War Machine e Bruce Banner - che tentano di dare un senso all'arrivo di Carol Danvers. Carol è pronta ad aiutarli a dare la caccia a Thanos e alle sue Gemme dell'Infinito, soprattutto dopo che Nebula e Rocket hanno fornito le informazioni necessarie per localizzare il Titano Pazzo. Ma non tutti sono convinti.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Captain America spiega a Carol che di solito loro sono abituati a lavorare con un team, Bruce Banner aggiunge che si sono già scontrati con Thanos una volta e hanno perso. "Come sappiamo che stavolta finirà in modo diverso?" chiede Bruce e Carol risponde "Perché l'altra volta non avevate me". Segue il gustoso siparietto con Thor che conclude il secondo trailer di Avengers: Endgame in cui il Dio del Tuono dà la sua approvazione a Carol Danvers dopo aver afferrato il suo Stormbreaker che ha sfiorato la testa della donna senza che lei battesse ciglio.

Lo spezzone di video successivo mostra Rocket, Thor (Chris Hemsworth), Nebula, Captain America (Chris Evans), War Machine (Don Cheadle) e Black Widow (Scarlet Johansson) nello spazio. Rocket dice "Chi non era mai stato nello spazio prima? Alzi la mano." Un gruppetto, che include Captain America, alza la mano. Il promo si chiude con Rocket che avverte coloro che non sono stati nello spazio di non vomitare sulla sua nave spaziale.

Il materiale svelato al CinemaCon mette Captain Marvel al centro della scena suggerendo una posizione egualitaria a quella degli altri Avengers . L'entusiasmo del pubblico presente alla kermesse sembra confermare che quella dei Marvel Studios sia la scelta giusta. La clip serve, inoltre, come reminder della capacità di Marvel di creare personaggio memorabili per poi unirsi agli altri. Lo scopo degli Avengers, qui, è quello di contrastare la Decimazione di Thanos scovando il Titano e sconfiggendolo una volta per tutte. Ci riusciranno? Lo scopriremo in Avengers: Endgame.

