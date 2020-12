Avengers: Endgame a Capodanno per salutare il 2020 con lo schiocco: ecco come

Chi volesse potrà salutare il 2020 che sta per finire con lo schiocco finale di Avengers: Endgame, a mezzanotte in punto: ecco a che ora iniziare a vedere il film per 'sincronizzare' quel momento epico.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Chi volesse potrà salutare il 2020 che sta per finire con lo schiocco finale di Avengers: Endgame, a mezzanotte in punto. Per farlo, come ricorda una delle tante varianti del meme sui film e programmi televisivi da guardare per iniziare l'anno nuovo con un momento iconico specifico, basta avviare la visione esattamente alle 21:29:30, in modo da arrivare a mezzanotte al minuto in cui Tony Stark si serve delle Gemme dell'Infinito per eliminare definitivamente Thanos, congedandosi dal pubblico con la battuta "E io... sono... Iron Man."

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Se nel 2019 la scelta del film era sola una di tante per accogliere il 2020, a un anno di distanza ha acquistato tutt'altro significato, poiché in questo caso, come hanno sottolineato alcuni sui social, lo schiocco delle dita servirebbe a spazzare via l'anno che sta per finire, per lo meno simbolicamente. Un anno che con quel film ha un bizzarro legame, poiché a causa dell'emergenza sanitaria il 2020 è stato il primo anno dal 2009 senza alcun film del Marvel Cinematic Universe: Black Widow e Eternals, entrambi previsti per i mesi passati, usciranno invece nel 2021.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

Avengers: Endgame ha segnato la fine della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe, con Spider-Man: Far From Home a fungere da epilogo, ed è l'addio ufficiale dei sei Avengers originali, almeno per quanto riguarda l'elemento di squadra: Thor ritornerà nel 2022 ma da solo, così come Hawkeye che nella sua miniserie personale addestrerà la discepola e sostituta Kate Bishop, mentre per ora Bruce Banner è solo confermato come ospite nella serie dedicata a sua cugina Jennifer Walters, alias She-Hulk. Anche per questo motivo il film dei fratelli Russo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, conquistando il box office del 2019 e spodestando Avatar come maggiore incasso di sempre (inflazione esclusa). La Fase Quattro del MCU inizierà il 15 gennaio, con il debutto di WandaVision su Disney+.