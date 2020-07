Avengers: Endgame, Capitan America avrebbe messo a posto tutte le timeline... tranne una

In Avengers: Endgame, Captain America si imbarca in un viaggio nel passato per rimettere a posto le Gemme dell'Infinito e sistemare tutte le timeline, ma ne avrebbe dimenticata una.

Nel finale di Avengers: Endgame, Captain America si rituffa nello stream temporale per rimettere al loro posto tutte le Gemme dell'Infinito e sistemare tutte le timeline, ma se ne sarebbe eccetto una. Cap, infatti, non sarebbe riuscito a riacciuffare Loki, fuggito dopo l'arrivo dei Vendicatori nella New York del 2012.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Come apprende Bruce Banner dall'Antico, l'unico modo per ripristinare la situazione originaria è rimettere al loro posto le Gemme dell'Infinito dopo aver usate per sconfiggere Thanos. Cap si offre volontario in una serie di viaggi nel passato che lo porteranno a ricongiungersi con l'amata Peggy Carter.

Come mette in luce Screenrant, però, il Loki del 2012 è riuscito a fuggire e nel finale del film non ne sappiamo più niente. Anche se non vediamo cosa accade, sappiamo che Steve Rogers ha fatto ritorno a Camp Lehigh nel 1970 per restituire la Gemma dello Spazio, poi si è recato presso la Stark Tower nel 2012 per restituire lo scettro con la Gemma dell Mente e nel Sanctum Santorum dove ha rimesso a posto la Gemma del Tempo; poi ha fatto tappa ad Asgard nel 2013 per restituire l'Aether (la Gemma della realtà) e a Morag e Vormir nel 2014 per rendere, rispettivamente, la Gemma del Potere e la Gemma dell'Anima. Quando l'anziano Cap si mostra a Falcon lo assicura di aver rimesso tutte le Gemme al loro posto, ma il pubblico sa che una delle timeline non è stata ripristinata.

Avengers: Endgame, Marvel conferma lo status delle Gemme dell'Infinito nell'MCU dopo la fine del film

Il Loki del 2012 è fuggito con la Gemma dello Spazio (il Tesseract) e visto che sappiamo che nel 2021 il Dio dell'Inganno avrà il suo show è Disney+ è probabile che proprio la serie tv ripristini la sua timeline. Ecco il commento del fratelli Russo al riguardo:

"L'intento era che Captain America correggesse le passate timeline riportandole al punto in cui le Gemme erano state sottratte. Quando Loki si teletrasporta via con la Gemma del Tempo crea la sua timeline. La questione si fa complicata, ma per Cap sarebbe impossibile sistemare la timeline a meno di non ritrovare Loki. Nel momento in cui il fratello di Thor compie un gesto drammatico come prendere la Gemma dello Spazio, creata una nuova branca di realtà."

Branca che verrà probabimente esplorata in Loki nel 2021 e se il clamoroso [spoiler che Clark Gregg si è lasciato sfuggire verrà confermato, Loki ha già in vista una seconda stagione](https://movieplayer.it/news/loki-seconda-stagione-spoiler-clark-gregg-disneyplus_81393/ "Loki avrà una seconda stagione? Lo spoiler clamoroso di Clark Gregg

Avengers: Endgame - un ricordo di Captain America

").