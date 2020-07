Avengers: Endgame, Marvel conferma lo status delle Gemme dell'Infinito nell'MCU dopo la fine del film

Un post di Marvel chiarisce una volta per tutte che fine hanno fatto le Gemme dell'Infinito dopo gli eventi visti in Avengers: Endgame.

Marvel ha confermato lo status delle Gemme dell'Infinito dopo gli eventi di Avengers: Endgame in un post sull'account ufficiale Instagram confermano che ogni singola gemma è stata distrutta.

Erano in molti a pensare (sperare?) che le Gemme esistessero ancora in qualche forma nell'universo Marvel, ma adesso scopriamo che non è così. Va però sottolineato come il post su Instagram faccia riferimento alla timeline principale dell'MCu e noi sappiamo che le gesta dei Vendicatori in Avengers: Endgame hanno dato vita ad altre timeline.

Gli sceneggiatori di Endgame hanno diffuso un dettaglio importante della battaglia finale che potrebbe essere sfuggito ai fan spiegando che il momento in cui il guanto viene portato attraverso il campo di battaglia riguarda gli eroi che non erano presenti nel resto del film.

Marvel: Wolverine si unirà agli Avengers?

"Noterete che molte delle persone che sollevano il guanto in quella sequenza non sono le stesse che ci hanno trascorso sue ore insieme perché quello è il solo momento in cui hanno a disposizione del tempo in scena" ha dichiarato Stephen McFeely a Slash Film. Christopher Markus ha aggiunto: "Quella è stata una grande opportunità per far progredire la trama, ma anche per dare a tutti un momento di gloria."

Avengers: Endgame è disponibile in DVD, Blu-ray, 3D, 4K e digital download, ed è inoltre disponibile su Disney+.