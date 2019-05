Avengers: Endgame, svelato il motivo per cui il ruolo di Captain Marvel è solo un cameo

I fratelli Russo hanno svelato il motivo per cui, in Avengers: Endgame, il ruolo di Captain Marvel è poco più di un cameo.

Avengers: Endgame - Carol Danvers

Gran parte del battage pubblicitario di Avengers: Endgame è stato incentrato sull'arrivo di Captain Marvel nel tema degli Avengers. La potenza incredibile dell'eroina più forte dell?MCu avrebbe dovuto sbaragliare Thanos in quattro e quattrotto, eppure nel film al personaggio di Brie Larson non viene dato troppo spazio.

In un intervista a Empire, i Russo hanno chiarito che Avengers Endgame è l'ultimo film dedicato a sei Avengers originali. Endgame pone fine alla Infinity Saga, iniziata nel 2008 con Iron Man, è l'ultimo film in cui i Vendicatori sono riuniti insieme prima dell'arrivo di Captain Marvel:

"La storia è dedicata a loro sei, sono loro il focus del film. Volevamo portare a termine una saga durata 10 anni su quei personaggi, e Caron è un personaggio nuovo."

Avengers: Endgame: il character poster di Captain Marvel

I Russo proseguono: "Captain Marvel non ha una relazione profonda con i sei Vendicatori, quando hai una storia di queste dimensioni devi lavorare sull'economia della narrazione per massimizzare il viaggio nel film. In un primo tempo Carol entra in conflitto con altri, era importante lavorare sulla loro psicologia".

Nonostante il poco spazio riservatole, Captain Marvel ha un ruolo chiave nel plot di Avengers: Endgame. Per prima cosa salva Tony Stark da morte certa nello spazio all'inizio del film, elemento cruciale perché Tony possa morire nel finale dopo aver sconfitto Thanos. Inoltre fa ritorno sulla Terra alla fine del film per distruggere la nave spaziale di Thanos.

Nonostante Caron non riesca a impossessarsi del Guanto dell'Infinito durante lo scontro finale, impedisce al Titano Pazzo di schioccare le dita e distruggere l'intero universo. L'importanza delle gesta di Captain Marvel è dunque incontestabile, vedremo cosa le riserverà in futuro la permanenza nell'MCU. Anche se non esistono certezze, abbiamo provato a formulare le prime ipotesi sul futuro del Marvel Cinematic Universe e sulla Fase 4, che vedrà Carol Danvers tra i protagonisti.