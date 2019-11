Avengers: Endgame, Baby Thanos fa paura nei concept art inutilizzati del film

Avengers: Endgame, Baby Thanos fa la sua comparsa online nei concept art inutilizzati del film campione d'incassi del 2019 che ha ispirato anche il libro Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie.

Watch out baby Yoda, here comes Baby #Thanos! Although this scene did not make the final cut of the film it was a total blast to work on it. The Art of Avengers: Endgame is out now! #avengers #avengersendgame #conceptart #mcu #marvel #marvelcinematicuniverse #babythanos pic.twitter.com/KcHZegwFIs — Ian Joyner (@IanJoynerArt) November 22, 2019

Dopo Baby Yoda, adesso il web può impazzire (a discrezione vostra se in senso positivo o negativo... o nessuno dei due) per Baby Thanos.

In queste ore sono infatti apparse online alcuni immagini che ritraggono il supervillain del Marvel Cinematic Universe nei vari stadi della sua vita, incluso quello dove era solo un infante - tenetelo alla larga da Rhodey, però - provenienti da dei concept art che non hanno poi trovato spazio nella pellicola.

Come riporta CBR, il Vice Presidente e Direttore dello Sviluppo Creativo dei Marvel Studios, Ryan Meinerding, ha affermato al riguardo: "C'è stato un tempo in cui negli script era presente la backstory di Thanos, ma non è rientrata in nessuno dei due film".

In Infinity War, avremmo dovuto vedere l'infanzia di Thanos che, deforme dalla nascita, veniva visto già da piccolo come un outcast.

Da lì si sarebbe andati avanti con quello che ha essenzialmente raccontato lo stesso Titano Pazzo nei film, con lui che cerca di convincere il suo pianeta del pericolo del sovraffollamento, finché non lo imprigionano su una luna lì vicina, da dove guarderà il pianeta andare in rovina e dove deciderà che è ormai tempo di agire.

Su Twitter, invece, Ian Joyner, concept designer dei Marvel Studios, ha condiviso un'ulteriore immagine di Baby Thanos, decisamente più inquietante, che potete vedere nel post qui sopra. Alla foto ha accompagnato la caption "Guardati le spalle, Baby Yoda, ecco che arriva Baby #Thanos! Sebbene questa scena non sia rientrata nella versione definitiva del film, è stato davvero divertente lavorarci su. The Art of Avengers: Endgame è ora disponibile! #avengers #avengersendgame #conceptart #mcu #marvel #marvelcinematicuniverse #babythanos".