Avengers: Endgame e Avatar separati da soli 25 milioni di dollari

Avengers: Endgame accorcia la distanza con Avatar al box-office: ora a dividerli ci sono appena 25 milioni di dollari. Nonostante ciò, gli esperti del settore rimarcano come sia veramente difficile che l'ultimo film Marvel riesca a superare il campione di James Cameron.

L'accoglienza per questa nuova release, come rimarca Comic Book, è stata tiepida con un incasso globale di 8,7 milioni di dollari, definito al di sotto delle aspettative.

Attualmente Avengers: Endgamee è saldo al secondo posto con 2 mila 756 miliardi di dollari, con Avatar a guardarlo dall'alto in basso dei suoi 2 miliardi e 788 milioni. Disney e Marvel, che venga raggiunto il record o meno non hanno certo da lamentarsi, visto che in questi mesi l'ultimo film dei Vendicatori ha raggiunto primati inimmaginabili, soprattutto se si considera la tempistica. In soli cinque giorni di programmazione ha incassato un miliardo, battendo il precedente risultato di Avengers: Infinity War che era di ben undici giorni. È il trentanovesimo film nella storia del cinema a superare il miliardo di dollari globalmente, il ventesimo distribuito dalla Disney e il secondo del 2019 a raggiungere questo importante traguardo.

Avengers: Endgame supererà Avatar al box-office? No, secondo gli esperti

Avengers: Endgame , Jeremy Renner addestra la giovanissima Sophia Russo

Il 4 maggio, in soli 11 giorni, ha toccato i 2 miliardi di incasso, quinto film a superare questa soglia e terzo della Disney. Il giorno dopo ha toccato i 2 miliari e 194 milioni, diventando il film di supereroi con i maggiori incassi di sempre e, soprattutto, il secondo maggior incasso nella storia del cinema, superando Titanic, sempre di James Cameron. Attualmente è il maggior incasso dell'anno in tutto il mondo e in Nord America, dove detiene anche il secondo maggior incasso di sempre.

Avengers: Endgame sarà nuovamente anche nelle sale italiane dal 4 luglio e avrà un'introduzione video di Anthony Russo, una scena tagliata, un omaggio a Stan Lee e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home, il cinecomic che chiuderà ufficialmente la Infinity Saga del MCU e che arriverà il prossimo 10 luglio. L'evento 'Ritorno al cinema' vedrà però coinvolti solo un certo numero di esercenti.