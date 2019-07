Avengers: Endgame, Anthony Mackie trolla Avatar su Twitter

La star di Avengers: Endgame, Anthony Mackie, ha trollato Avatar con un esilarante tweet.

Come sappiamo, Avengers: Endgame è di nuovo nei cinema. L'operazione commerciale vede il film nelle sale con materiali inediti aggiunti dopo i titoli di coda, ma l'intento principale è quello di provare a colmare il gap di incassi che lo separa da Avatar, primo incasso di sempre. Le critiche dei fan per la qualità della scena dopo i titoli di coda di Avengers: Endgame dedicata a Hulk non hanno smorzato l'entusiasmo per il ritorno in sala di Avengers: Endgame che però, numeri alla mano non dovrebbe battere il record di Avatar.

Le star del cinecomic Marvel, però, fanno il tifo per la loro creatura, così Anthony Mackie ha deciso di trollare il rivale Avatar diffondendo un esilarante tweet.

Almost there, Cut The Check... @MarvelStudios ok, I’ll go see it again! pic.twitter.com/Ptialck4CV — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) June 28, 2019

La foto diffusa da Mackie ha una duplice valenza: non solo rappresenta lo sforzo di Avengers: Endgame per raggiungere Avatar, ma è anche una sorta di commiato all'amico Steve Rogers, alias Captain America, interpretato da Chris Evans, che potrebbe non fare ritorno nell'MCU.